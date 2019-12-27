Правительство сняло ограничения по перечню банков для получения выплат

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Правительство сняло ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты. Об этом написал в своем Telegram Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.

"Отменяем "зарплатное рабство". Теперь украинцы сами будут решать, на карту какого банка получать зарплату, пенсию или соцпомощь. Правительство сняло ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты", - написал Гончарук.

По его словам, отныне деньги можно будет получать на карточку любого банка, а не только там, где работодатель оформил "зарплатный проект".

"Это будет способствовать справедливой конкуренции между банками за право обслуживать граждан, а следовательно, улучшит качество банковских услуг в стране", - написал Гончарук.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" № 324-ІХ, который Верховная Рада приняла 3 декабря 2019 года.