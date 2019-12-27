Новый Избирательный кодекс передали на подпись Зеленскому

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Принятый с поправками Президента Украины законопроект об Избирательном кодексе Украины передали на подпись Главе государства Владимиру Зеленскому. Об этом сообщается на сайте парламента, передает УНН.

"27 декабря 2019 года закон направлен на подпись Президенту", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

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Это произошло после того, как ранее сегодня закон подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Теперь, после получения закона, у Президента, согласно Конституции, есть пятнадцать дней для подписания его.

Напомним, 19 декабря 2019 года Верховная Рада Украины приняла Избирательный кодекс по результатам его повторного рассмотрения. Кодекс был принят в июле парламентом предыдущего созыва и ветирован Президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Украины высказал 17 замечаний к Избирательному кодексу.