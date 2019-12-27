Гончарук сегодня проведет селекторное совещание с председателями ОГА

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сегодня проведет заседание с губернаторами. Об этом он заявил на брифинге по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Я вынужден буду уйти (с брифинга - ред.) для проведения селектора с губернаторами. У нас предновогодний сегодня запланирован такой большой сеанс общения с регионами для того, чтобы мы синхронизировали свою работу и понимали, что мы входим спокойно в следующий год", - сказал Гончарук.

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Напомним, Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который определяет четкие процедуры решения вопросов административно-территориального устройства.