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Правительство одобрило законопроект об упрощенном доступ детей и лиц с инвалидностью к правовой помощи

Правительство одобрило законопроект об упрощенном доступ детей и лиц с инвалидностью к правовой помощи

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Правительство одобрило законопроект об упрощении доступа к бесплатной вторичной правовой помощи для детей и лиц с инвалидностью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.

“Правительство одобрило законопроект об упрощении доступа к бесплатной вторичной правовой помощи для детей и лиц с инвалидностью.

Этот законопроект вводит внешнее оценивание качества предоставленной бесплатной вторичной правовой помощи через инструмент рецензирования “peerreview”, — говорится в сообщении.

Так, по информации Минюста, законопроект устраняет дискриминацию лиц с инвалидностью в определении размера дохода, дающего право на получение бесплатной вторичной правовой помощи. Предоставляет возможность детям и лицам, является ограниченно или недееспособными, в отдельных случаях самостоятельно обращаться в центры за получением бесплатной вторичной правовой помощи.

Кроме того, законопроект на уровне закона предусматривает право лица на привлечение переводчика, в том числе жестового языка и четко определяет права и обязанности субъектов права на бесплатную вторичную правовую помощь.

Напомним, Кабинет министров Украины создал Фонд для предоставления соцпомощи пострадавшим от насильственных преступлений.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
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