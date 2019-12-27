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Зеленский выразил соболезнования Токаеву в связи с авиакатастрофой в Алматы

Зеленский выразил соболезнования Токаеву в связи с авиакатастрофой в Алматы

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Казахстана Касиму-Жомарту Токаеву в связи с жертвами авиакатастрофы в Казахстане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"С прискорбием и болью узнал о многочисленных жертвах катастрофы пассажирского самолета 27 декабря 2019, что выполнял рейс Алматы - Нур-Султан", - говорится в письме Владимира Зеленского.

Глава государства от имени украинского народа и от себя лично передал искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым.

Напомним, 27 декабря 2019 года вблизи аэропорта города Алматы разбился пассажирский самолет авиакомпании "Бек Эйр", выполнявший рейс по маршруту Алматы - Нур-Султан. На борту самолета находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа. По предварительной информации, в результате катастрофы погибли 12 человек, 49 - госпитализированы.

Также напомним, среди пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане были украинцы.

Источник: УНН
Теги: Украина, Казахстан
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