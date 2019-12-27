"Газпром" выплатил Украине 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского суда

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Российская корпорация “Газпром” выплатила украинскому “Нафтогазу” 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, пишет УНН со ссылкой на российское федеральное агентство ТАСС и другие СМИ РФ.

“С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, “Газпром” осуществил выплату 2,9 млрд долларов в соответствии в решением Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря“,— сообщил представитель “Газпрома”.

“Выплата — это часть договоренностей, достигнутых представителями России и Украины в декабре во время двух встреч в Берлине 20 декабря. Согласно договоренностям, после выплат „Газпрома“, украинская компания должна отозвать иски на общую сумму 12 млрд долларов, а также требования об аресте активов и имущества российской компании”, — отметили в издании “Ведомости”.

Стоит добавить, что недавно вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что выплата “Газпромом” 2,9 млрд долларов Украина в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража является “каплей в море” по сравнению с потенциальными рисками для России.

Также, в субботу 21 декабря, в “Газпроме” сообщили, что сумма выплат по судебным спорам с “Нафтогазом”, по которым принято окончательное решение, может составить около 2,9 млрд долларов.