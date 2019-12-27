Рябошапка заменил группу прокуроров по делу экс-беркутовцев

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка направил в Киевский апелляционный суд постановление об изменениях группы прокуроров по делу бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года, передает корреспондент УНН.

"Предоставленно постановление об изменении группы прокуроров от 27 декабря 2019 года. Генеральный прокурор Рябошапка постановил ... изменить группу прокуроров", - сказала судья.

Так, новыми прокурорами стали - Александр Шевеленко, Сергей Куцый, Александр Чорногуз, Денис Суботин, Юрий Мазепин.

Напомним, Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционных жалоб в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года.

Как сообщалось, адвокат семей "Небесной сотни" не исключает изменение меры пресечения экс-беркутовцам для обмена.

Напомним, 19 декабря Святошинский районный суд Киева освободил из-под стражи одного из бывших беркутовцев, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, Александра Маринченко.

Также, суд продлил содержание под стражей для бывших "беркутовцев" - Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского до 16 февраля 2020 года.

Напомним, Святошинский районный суд Киева смягчил меру пресечения Тамтуре.

Пятерых бывших "беркутовцев" - Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского - обвиняют в убийствах и других преступлениях, что 20 февраля 2014 года привели к гибели 49 человек на улице Институтской в центре Киева.