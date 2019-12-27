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Украина получила 2,9 млрд долларов от "Газпрома" - Витренко

Украина получила 2,9 млрд долларов от "Газпрома" - Витренко

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко на своей странице в Facebook подтвердил получение Украиной 2,9 млрд долларов от российской корпорации “Газпром”, пишет УНН со ссылкой на соответствующий сообщение.

“Да, Украина получила 2.918 миллиардов долларов США от Газпрома во исполнение решения Стокгольмского арбитража!”, — написал Витренко в социальной сети.

Он также добавил, что предоставит подробности позже.

Как стало известно ранее, российская корпорация “Газпром” выплатила украинскому “Нафтогазу” 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

“С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, Газпром осуществил выплату 2,9 млрд долл соответствии с решением Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, в срок, предусмотренный Протоколом от 20 декабря”, — сообщил представитель “Газпрома”.

Также известно, что делегации России и Украины начали переговоры касательно транзита газа в Вене.

Источник: УНН
Теги: Россия, Газпром, Украина, Нафтогаз
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