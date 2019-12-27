Пристайко: Германия отклонила просьбу Украины о военной помощи

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Германия отклонила просьбу Украины о военной помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

“Мы благодарны за финансовую помощь Германии и политическую поддержку германского правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут”, — заявил он.

Министр не уточнил, когда был подан этот запрос.

“Надеюсь, что Берлин пересмотрит такую сдержанную позицию и все-таки решит усилить оборонительные возможности Украины”, — подчеркнул министр.

По его словам, сейчас речь идет о самом выживании Украины как государства.

“Германия и ЕС много сделали для нас. Но этого не достаточно, чтобы остановить смерти людей. Мы оплакиваем 13 тысяч погибших, а их, к сожалению, с каждым днем становится больше”, — сказал Пристайко.

Напомним, правительство Германии критикует американские санкции против строительства российского газопровода, ведь они скорее наносят удар по немецким и европейских предприятиях, чем влияют на остановку строительства.