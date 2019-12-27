Дело экс-беркутовцев: суд объявил перерыв до завтра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Киевский апелляционный суд объявил перерыв до 28 декабря по рассмотрению апелляционных жалоб по делу бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года, передает корреспондент УНН.

"Объявляется перерыв до 10:00 28 декабря", - сказала судья.

Напомним, адвокат потерпевших по делу бывших бойцов спецподразделения "Беркут" Елена Сторожук заявила об отводе председательствующей судьи Киевского апелляционного суда, но ей отказали в удовлетворении ходатайства.

Как сообщалось, Рябошапка заменил группу прокуроров по делу экс-беркутовцев.

Напомним, Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционных жалоб в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года.

Также, адвокат семей "Небесной сотни" не исключает изменение меры пресечения экс-беркутовцам для обмена.

Напомним, 19 декабря Святошинский районный суд Киева освободил из-под стражи одного из бывших беркутовцев, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года Александра Маринченко.

Также, суд продлил содержание под стражей для бывших "беркутовцев" - Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского до 16 февраля 2020 года.

Напомним, Святошинский районный суд Киева смягчил меру пресечения Тамтуре.

Пятерых бывших "беркутовцев" - Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского - обвиняют в убийствах и других преступлениях, что 20 февраля 2014 года привели к гибели 49 человек на улице Институтской в центре Киева.