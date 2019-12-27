Еще один российский телеканал заявил, что купил сериал производства "Квартала 95" - росСМИ

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Российский телеканал СТС купил сериал "Папик" производства студии "Квартал 95", сообщил российскому изданию "Коммерсант" представитель телеканала, передает УНН.

На сайте СТС уже обнародовали анонс сериала. Он должен выйти в эфир 20 января 2020 года.

“Квартал 95” пока не комментировал эту информацию.

Премьера сериала “Папик” на украинском телевидении состоялась 2 декабря.

Это уже второй продукт “Квартала 95”, который появится на российском телевидении за последнее время. В середине декабря телеканал ТНТ показал три эпизода первого сезона сериала “Слуга народа” с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли.

Впоследствии на телеканале сообщили, что не собирались показывать в эфире весь сериал и завершили его трансляцию. Там рассказали, что первый сезон можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Premier, который вместе с ТНТ входит в холдинг “Газпром-Медиа”.

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