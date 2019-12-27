Регистрация | Вход |
USD: 23,26 -0,0206  EUR: 25,77 -0,0112 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 27 декабря 2019 23:22
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Цены на бензин и дизтопливо упали более чем на две гривны - эксперт
Цены на бензин и дизтопливо упали более чем на две гривны - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8715
Версия для печати

Еще один российский телеканал заявил, что купил сериал производства "Квартала 95" - росСМИ

Еще один российский телеканал заявил, что купил сериал производства "Квартала 95" - росСМИ

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Российский телеканал СТС купил сериал "Папик" производства студии "Квартал 95", сообщил российскому изданию "Коммерсант" представитель телеканала, передает УНН.

На сайте СТС уже обнародовали анонс сериала. Он должен выйти в эфир 20 января 2020 года.

“Квартал 95” пока не комментировал эту информацию.

Премьера сериала “Папик” на украинском телевидении состоялась 2 декабря.

Это уже второй продукт “Квартала 95”, который появится на российском телевидении за последнее время. В середине декабря телеканал ТНТ показал три эпизода первого сезона сериала “Слуга народа” с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли.

Впоследствии на телеканале сообщили, что не собирались показывать в эфире весь сериал и завершили его трансляцию. Там рассказали, что первый сезон можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Premier, который вместе с ТНТ входит в холдинг “Газпром-Медиа”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В РФ вырезали шутку про Путина из первой серии сериала “Слуга народа”

Источник: УНН
Теги: российское ТВ, сериалы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.