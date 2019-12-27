Российские силовики более 5 часов удерживали на админгранице крымского активиста

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Крымского активиста Владимира (Абдурахман) Ульчицького, задержанного российскими силовиками на админгранице между Крымом и Херсоном, отпустили после многочасового допроса. Об этом заявила жена Владимира Ульчицкого Хатидже, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

По ее словам, Ульчицкого удерживали на подконтрольном России пункте пропуска “Армянск” более 5 часов.

Хатидже Ульчицькая рассказала, что ее мужа задерживали дважды. Впервые — утром, в 11 часов, когда мужчина выезжал из Крыма. Тогда мужчину держали примерно 2 часа. Во второй раз его задержали на обратной дороге в Крым. Ульчицький отдал паспорт и сотрудники ФСБ России сказали ему пройти с ними. На этот раз его держали с 14 до 18 часов.

Также российские силовики примерно 40 минут допрашивали саму Хатидже.

“Вопросы в основном касались не нашей семьи и меня лично, а больше спрашивали про политзаключенных, активистов в Крыму. Также сотрудники ФСБ хотели провести дактилоскопию, но я отказалась от этого. И переписали IMEI-код моего телефона”, — рассказала Ульчицька.

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Публичных комментариев сотрудников ФСБ России по поводу задержания Ульчицького нет.

Напомним, силовики РФ на въезде в аннексированный Россией Крым задержали и обыскали автобус с девятью крымскими татарами.