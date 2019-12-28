Байден подтвердил, что не будет давать показания в рамках процедуры импичмента Трампа

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что не подчинится порядку Сената Конгресса о даче показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа, в случае если такой запрос будет ему направлен. Соответствующую позицию Байден, который является одним из претендентов на пост главы государства от Демократической партии, подтвердил в опубликованном в пятницу интервью газете The Des Moines Register, передает УНН.

Бывший вице-президент, отвечая на соответствующий вопрос, объяснил, что его согласие давать такие показания позволит Трампу отвлечь внимание общественности от импичмента и переключить его на самого Байдена.

“Причина, по которой я не стану делать это, состоит в том, что все построено на подходе к действиям Трампа, к тому, чем он занимался всю свою жизнь. Он всегда пытался переключить внимание со своей персоны”, — заявил демократ.

С его точки зрения, со стороны Сената “будет слишком лицемерно” направлять ему повестку о даче показаний. “Я и не предполагаю, что это вообще произойдет”, — добавил Байден, который является наиболее вероятным соперником Трампа на президентских выборах, предстоящих в ноябре 2020 года.

В начале декабря Байден уже говорил, что не намерен давать показания в рамках процедуры по импичменту Трампа. Однако после этого произошел ряд знаковых событий.

Так, Палата представителей утвердила 18 декабря обвинительное заключение в отношении Трампа, состоящий из двух статей: злоупотребление властью и препятствование Конгресса. Тем самым нижняя палата американского парламента объявила импичмент Дональду Трампу. За поддержку первого пункта тогда проголосовали 230 законодателей, против высказались 197, в том числе двое демократов, еще один воздержался. За вторую статью было отдано 229 голосов, против выступили 198 конгрессменов, среди которых трое членов Демократической партии, еще один законодатель также воздержался.

Теперь вывод-обвинение будет передан в Сенат, где процедура превратится в судебный процесс. Управлять им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют функции присяжных.

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Чтобы импичмент был объявлен, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

В свою очередь, пока что демократы поддерживают отсрочку передачи статей обвинения Трампа в Сенат.