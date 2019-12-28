Регистрация | Вход |
USD: 23,26 -0,0206  EUR: 25,77 -0,0112 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 28 декабря 2019 11:32
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Цены на бензин и дизтопливо упали более чем на две гривны - эксперт
Цены на бензин и дизтопливо упали более чем на две гривны - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5310
Версия для печати

НАПК открыло антикоррупционному бюро доступ к реестру деклараций

НАПК открыло антикоррупционному бюро доступ к реестру деклараций

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Национальное агентсво по вопросам предотвращения коррупции открыло детективам Национального антикоррупционного бюро Украины доступ к реестру деклараций, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции совместно с Государственным предприятием "Украинские специальные системы" организовало доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, Национальному антикоррупционному бюро Украины", - сообщили в пресс-службе НАПК.

Порядок доступа НАБУ в Реестр деклараций был утвержден совместным приказом НАПК и НАБУ и зарегистрирован в Министерстве юстиции.

Этим Порядком урегулированы вопросы обеспечения доступа детективов НАБУ к непубличной части Реестра деклараций, а также вопросы защиты информации при взаимодействии двух антикоррупционных органов.

Напомним, в Национальном агентстве по предупреждению коррупции появилась видеоинструкция, в которой они обратили внимание на новые и важные аспекты кампании декларирования в 2020 году.

Источник: УНН
Теги: декларация, НАПК, НАБУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.