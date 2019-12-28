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Рябошапка обсудил с Венедиктовой переход в ГБР следователей по "делам Майдана"

Рябошапка обсудил с Венедиктовой переход в ГБР следователей по "делам Майдана"

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка обсудил с врио директора Государственного бюро расследований Ириной Венедиктовой детали расследования дел Майдана. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.

"В пятницу, 27 декабря 2019 года, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка вместе со своими заместителями провел совещание с врио директора ГБР Ириной Венедиктов о переходе в ГБР следователей и прокуроров ГПУ по делам о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах. В частности, обсуждались детали завершения этого процесса и вопросы, связанные с состоянием расследования дел Майдана", - указали в Генпрокуратуре.

Кроме того, во время встречи было акцентировано внимание на уголовных процессах, которые расследуются Государственным бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Ранее Рябошапка назвал количество следователей "дел Майдана", которые готовы перейти в ГБР.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Майдан, ГБР, Руслан Рябошапка
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