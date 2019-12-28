Регистрация | Вход |
USD: 23,69 0,4310  EUR: 26,42 0,6553 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 28 декабря 2019 16:05
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украине все еще не началась метеорологическая зима
В Украине все еще не началась метеорологическая зима
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6240
Версия для печати

Зеленский одобрил перезапуск НКРЭКУ

Зеленский одобрил перезапуск НКРЭКУ

Владимир Зеленский

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон по изменениям правового статуса Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг и особенностей назначения и прекращения полномочий членов регулятора. Об этом сообщается на сайте парламента, передает УНН.

"27 декабря 2019 года возвращено с подписью от Президента", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

Согласно пояснительной записке к документу, положениями законопроекта регулируются вопросы порядка назначения членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов регулятора, членов регулятора - по результатам открытого конкурса.

Нормами законопроекта предусмотрен также запрет увольнения членов регулятора в случае сложения полномочий Кабмином перед новоизбранной Верховной Радой, отставки Кабмина, принятой ВРУ, или формирования нового состава Кабмина.

Изменения, которые вносятся в другие законы Украины, как отмечается, направлены на исполнение решения КСУ, а также касаются усиления функций регулятора по контролю в сфере соблюдения предприятиями на рынке энергетики и коммунальных услуг законодательства, недопущения обеспечения иска через остановку решений регулятора по установлению тарифов.

Напомним, 19 декабря парламентарии внесли изменения в закон о НКРЭКУ.

Источник: УНН
Теги: НКРЭКУ, закон, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.