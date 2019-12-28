Правительство увеличит количество государственных и частных детских садов - Гончарук

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Для обеспечения доступа детей к качественному дошкольному образованию правительство планирует расширить сеть не только государственных учреждений, но и частных. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН со ссылкой на Правительственный Портал.

Как отмечается, это в частности, предусмотрено проектом Концепции государственной политики по достижению цели 1.1. "Каждый ребенок имеет доступ к качественному дошкольному образованию" Программы деятельности Кабинета министров Украины.

"Для качественного образования самых маленьких украинцев нужно решить три первоочередных задачи. Это преодоление очередей в детсады, открытие частных учреждений и обеспечение безбарьерного и инклюзивного доступа", - отметил Гончарук.

Также сообщается, что на 1 сентября 2019 года очередь в детсады составляла более 30 тыс. детей. Чтобы изменить ситуацию предлагается, кроме открытия новых садов и групп в государственных учреждениях, расширить сеть частных.

"Для этого, в частности, стоит задача либерализации требований к открытию и функционированию частных учреждений дошкольного образования и установления льготной платы за аренду помещений", - говорится в сообщении.

Так, нуждается в обновлении и именно образовательная среда, которая должна стать инклюзивной, комфортной и безопасной, с безбарьерным доступом.

"В течение 2020-2021 годов правительство будет проводить институциональный аудит. Оценка качества дошкольного образования будет осуществляться по методике ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale). Начиная с 2021 года минимум 10% педагогических работников учреждений дошкольного образования будут повышать профессиональную квалификацию по новым программам", - отмечается в сообщении.

В то же время правительство позаботится о повышении социального статуса педагогов, в том числе из-за увеличения уровня заработной платы. Также среди мотивационных мер - увеличение продолжительности отпуска и денежная помощь выпускникам вузов, которые заключат соглашение на трудоустройство.

Напомним, Зеленский рассказал, что спорит с Новосад относительно новой программы образования.