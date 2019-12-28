В этом году на Прикарпатье приобрели 94 квартиры для участников АТО/ООС - глава ОГА

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В текущем году в Ивано-Франковской области было приобретено 94 квартиры для участников АТО/ООС. Об этом сообщил глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмыгаль во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область заслушал отчет главы областной государственной администрации Дениса Шмыгаля.

В отчете глава ОГА сообщил, что в этом году в области было приобретено 94 квартиры для участников АТО/ООС. Президент предложил привлечь инвесторов для возведения домов, в которых будут проживать герои.

"Дайте подрядчику часть земли где-то в центре, он построит свой бизнес и отдельно - жилье для участников АТО. Чтобы весь дом был для них", - отметил Президент.

Глава ОГА также сообщил, что реконструкции аэропорта в Ивано-Франковске планируют завершить за два с половиной года.

"Мы начали работу над инвентаризацией земельного участка. Уже заключили договор на инвентаризацию, до марта мы ее проведем", - подчеркнул глава Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Кроме того, Денис Шмыгаль проинформировал Президента о борьбе с незаконной вырубкой лесов в регионе и о решении экологических проблем.

Глава государства со своей стороны подчеркнул важность строительства мусороперерабатывающего завода в Ивано-Франковской области.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Ивано-Франковской ОГА разработать план ремонта мостов.