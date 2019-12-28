Прокурор подтвердил, что экс-беркутовцы есть в списке на обмен

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Прокурор подтвердил, что экс-беркутовцы, которых подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года, находятся списках на обмен. Об этом он сообщил во время заседания в Киевском апелляционном суде, передает корреспондент УНН.

"Изменение (меры - ред.) пресечения в том виде (о котором говорится в апелляции - ред.) позволит реализовать договоренности между сторонами относительно одновременного освобождения наших бойцов, которые содержатся, как в Российской Федерации... так и на территории Донецкой и Луганской областей", - сказал прокурор.

Напомним, по делу экс-беркутовцев окончательно изменили группу прокуроров.

Как ранее сообщалось, Рябошапка заменил группу прокуроров по делу экс-беркутовцев.

Напомним, адвокат семей "Небесной сотни" не исключает изменение меры пресечения экс-беркутовцам для обмена.

Как сообщалось, 19 декабря Святошинский районный суд Киева освободил из-под стражи одного из бывших беркутовцев, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, Александра Маринченко.

Также, суд продлил содержание под стражей для бывших "беркутовцев" - Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского до 16 февраля 2020 года. Напомним, Святошинский районный суд Киева смягчил меру пресечения Сергею Тамтуре.

Пять бывших "беркутовцев" - Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского - обвиняют в убийствах и других преступлениях, которые 20 февраля 2014 года привели к гибели 49 человек на улице Институтской в центре Киева.