Министр обороны опроверг "выселение" штаба ВМС

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что командование ВМС ВС Украины переедет в новые помещения только после того, как они будут сданы в эксплуатацию, до этого оно будет находиться в старых помещениях. Об этом он заявил в своем Telegram-канале, передает корреспондент УНН.

"Некоторые лица все еще пытаются искусственно создать информационные поводы вокруг вымышленного "выселения" штаба ВМС", - написал Загороднюк.

Министр отметил, что пока никаких конфликтов по этому поводу нет.

"Командование ВМС ВС Украины переедет в новые помещения после того, как они будут готовы и сданы в эксплуатацию. Новые помещения должны полностью соответствовать требованиям Командования с учетом их потребностей, украинского законодательства, практик стран НАТО и планов развития ВМС на ближайшие годы. Прежде чем новые помещения не будут полностью готовы, Штаб будет находиться в тех помещениях, которые он занимает сейчас. Никаких "конфликтов" между подразделениями ВСУ не существует. Все они выполняют задачи в штатном режиме. В том числе ВМС", - отметил он.

Напомним, со следующего года все части Вооруженных сил Украины перейдут на систему питания по каталогу, что позволяет кардинально улучшить продовольственное обеспечение военнослужащих.