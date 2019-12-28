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Президент подписал закон об администрировании акцизного налога

Президент подписал закон об администрировании акцизного налога

Владимир Зеленский

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (относительно улучшения администрирования акцизного налога)" от 18.12.2019 года № 391-IX. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, передает УНН.

"Законом усовершенствована работа системы электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового (СЭАРТСЭ) и упрощены условия лицензирования для субъектов хозяйствования", - говорится на сайте Верховной Рады.

Так, внесенными изменениями в Закон предусматривается следующее:

- пересмотрены сроки и порядок применения штрафных санкций за нарушение правил учета, производства и обращения топлива или спирта этилового на акцизных складах;
- определены случаи, в которых составляются сводные акцизные накладные и изменен срок для их регистрации до 15 календарных дней; 
- предоставлена возможность предприятиям розничной торговли самостоятельно выбирать составлять способ составления акцизных накладных при отпуске через колонки (ежедневную или сводную); 
- отменено требование по обустройству уровнемерами-счетчиками резервуаров на производство горючего при очистке коксового газа;
- для промышленных потребителей продлен срок для представления справки формы 2 до 15 календарных дней;
- уточнено количество и виды признаков для акцизных накладных для облегчения учета и систематизации использованных объемов горючего;
- предусмотрено право на получение информации лицом, выдавшим вексель по всем акцизным накладным, составленными на поставки горючего по векселю, который оно выдало;
- предусмотрена возможность оформления векселя для бензинов авиационных со сроком погашения до 270 дней; 
- предоставлена возможность составления расчетов корректировки к акцизным накладным, для исправления ошибочных реквизитов получателя;
- предусмотрено размещение на официальном сайте ГНС информации об акцизных складах, зарегистрированных в СЭАРТСЭ;
- перенесен срок введения в систему сопоставления показателей расходомеров и СЭАРТСЭ на 1 июля 2020 года;
- приравнена к собственному потреблению использования горючего для заправки транспортных средств по договорам подряда; 
- предусмотрена возможность с 1 июля 2020 года осуществлять поставки горючего для реактивных двигателей не с выдачей налогового векселя, а по заявке на пополнение объемов остатка горючего для отечественных товаропроизводителей с ограничением срока его погашения (15 календарных дней);
- установлен трехдневный срок для регистрации акцизной накладной по экспортной операции;
- введен механизм для внесения остатков горючего в систему субъектами хозяйствования, которые сохраняют горючее для других субъектов хозяйствования, которые используют его для собственного потребления.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2317 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования акцизного налога.

Источник: УНН
Теги: налоги, акцизы, закон, Президент
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