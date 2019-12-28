Осужденных за теракт в Харькове освободили из-под стражи на выполнение международных обязательств - прокурор

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Трех осужденных за взрыв на мирном марше возле Дворца спорта в Харькове освободили из-под стражи рамках выполнения международных обязательств Украины. Об этом журналистам в субботу рассказал прокурор Владимир Лымарь, передает УНН.

"Это очень печально, но только так Украина может выполнить свои международные обязательства", - сказал Лымарь.

Напомним, Фрунзенский районный судом Харькова признал виновными и приговорил обвиняемых во взрыве на мирном марше возле Дворца спорта в Харькове к пожизненному заключению и отпустил под личное обязательство.

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Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта на месте погибли два человека, были ранены еще 11. Впоследствии двое раненых скончались в больнице. Среди погибших - школьник Даниил Дидык.

26 февраля 2015 года сотрудники СБУ по подозрению в совершении теракта задержали трех жителей Харьковской области - Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Всем трем объявили о подозрении по статьям "террористический акт", "незаконное обращение с оружием".

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