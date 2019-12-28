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Кабмин уволил Янчука с должности главы АРМА

Кабмин уволил Янчука с должности главы АРМА

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Кабинет министров уволил Антона Янчука с должности главы Национального агентства Украины по вопросам обнаружения, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Об этом говорится в распоряжении № 1374-р от 27 декабря, передает УНН.

"Уволить Янчука Антона Владимировича с должности главы Национального агентства Украины по вопросам обнаружения, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, в соответствии с частью первой статьи 871 Закона Украины "О государственной службе", - говорится в распоряжении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский указом уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР.

Источник: УНН
Теги: увольнение, АРМА
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