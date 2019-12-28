Зеленский одобрил криминализацию незаконной добычи янтаря

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря". Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, передает УНН.

"27 декабря возвращено с подписью от Президента", - говорится на сайте Верховной Рады.

Так, внесенными изменениями в закон предусматривается следующее:

обеспечивается введение строгой ответственности за несоблюдение требований рекультивации земли и обязанность компенсации понесенных потерь;

вводится единое разрешение на разведку с правом добычи сроком на 5 лет на участки до 10 га с определением начальной стоимости продажи на аукционе;

убирается ряд дублирующих и архаичных согласований (в частности, горный отвод и разрешение на снятие плодородного слоя);

устанавливается уголовная ответственность за незаконную добычу, сбыт, приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку, переработку полезных ископаемых, законность происхождения которых не подтверждается соответствующими документами, и за уклонение от рекультивации земель.

Отмечается, что закон будет способствовать легализации добычи янтаря и обеспечит ответственное отношению к природе.

Напомним, Премьер-министр Алексей Гончарук уверен, что Государственный бюджет в 2020 году получит существенные дополнительные поступления от легализации добычи янтаря.

Как ранее сообщал УНН, 19 декабря Верховная Рада криминализировала незаконную добычу янтаря.