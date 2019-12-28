Пристайко: для Украины быть в центре внимания в связи с импичментом Трампа - утомительно

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Для Украины быть в центре внимания мировой общественности в связи с процессом импичмента президента США Дональда Трампа довольно утомительно. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в интервью изданию редакционной группы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), передаёт УНН.

"Ха, Украина сотрясает самые могущественные правительства в мире! Мы это можем! Пожалуйста, извините за иронию", - сказал Пристайко, комментируя вопрос относительно роли Украины в импичменте президента Трампа.

Пристайко добавил, что кое-кто хотел бы, чтоб Украина была самой скучной страной на земле.

"То, что мы находимся в центре разбирательства по делу об импичменте президента США, нехорошо. Нам не нужно ухудшение отношений с США. Здесь Россия, там США, только Китая не хватает - быть в центре внимания мировой общественности довольно утомительно", - подчеркнул он.

Напомним, 19 декабря палата представителей Конгресса США в ходе голосования утвердила первую статью обвинения против президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

Как сообщал УНН, ранее в американских СМИ со ссылкой на информатора появилась информация о том, что Трамп мог нарушить правила нацбезопасности во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским в июле, попробовав давить на украинскую власть относительно расследования дела сына своего конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента Трампа.