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Зеленский подписал ряд законов

Зеленский подписал ряд законов

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал более 10 законов, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства подписал следующие законы:

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку" № 418-IX, который парламент принял 20 декабря 2019 года. Целью закона является обеспечение построения дееспособной и эффективной системы трансплантации в Украине и согласование национального законодательства с международными актами в этой сфере.

Документ также определяет, что до начала работы Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ), но не позднее 1 января 2021 года, положения этого закона по использованию указанной системы для организации оказания медицинской помощи с использованием трансплантации не применяются. Организация трансплантации осуществляется на основе информации, содержащейся на бумажных носителях.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с Законом Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины" № 388-IX от 18 декабря 2019 года. Документ направлен на гармонизацию положений законодательных актов с соответствующими конституционными нормами. В то же время в целях обеспечения соблюдения гарантий депутатской деятельности закон определяет особенности в части начала досудебного расследования в отношении народного депутата Украины, задержания, избрания в отношении него меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно продления мероприятий, связанных с возобновлением деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" № 399-IX, который парламент принял 19 декабря. Закон запрещает временно, до 31 декабря 2022 года, открывать дело о банкротстве ГАО "Черноморнефтегаз". В связи с этим вносятся соответствующие изменения в Кодекс Украины по процедурам банкротства.

Закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481" № 395-IX, который Верховная Рада приняла 19 декабря. Документ устанавливает, что совершение нарушений таможенных правил, предусмотренных частями четвертой – шестой статьи 470 настоящего Кодекса, выявленных в период с 22 августа по 31 декабря 2019 года включительно, влечет за собой применение административного взыскания, предусмотренного частью третьей указанной статьи. Совершение нарушений таможенных правил, предусмотренных частями четвертой – шестой статьи 481 настоящего Кодекса, выявленных в период с 22 августа по 31 декабря 2019 года включительно, влекут за собой применение административного взыскания, предусмотренного частью третьей указанной статьи.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения возможностей самопредставительства органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, других юридических лиц независимо от порядка их создания в суде" № 390-IX, который Верховная Рада приняла 18 декабря. Документ расширяет перечень лиц, которые могут осуществлять самопредставительство органов государственной власти, органов власти АР Крым, органов местного самоуправления, других юридических лиц в суде, а именно: такая возможность предоставлена не только руководителям, членам исполнительных органов юридического лица, но и другим уполномоченным лицам в соответствии с законом, уставом, положением, трудовым договором (контрактом) (т. е. включительно с работниками) и др.

Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг" № 394-IX, который парламент принял 19 декабря 2019 года. Закон направлен на выполнение решения Конституционного Суда Украины о создании правовых оснований для функционирования Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Этот документ определяет НКРЭКУ как постоянно действующий центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, который образуется Кабинетом Министров Украины.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря" № 402-IX, который Верховная Рада поддержала 19 декабря 2019 года. Закон регулирует отношения по пользованию недрами с целью добычи янтаря и направлен на прекращение незаконной добычи, а также на создание благоприятных условий для развития в Украине янтарной промышленности, привлечение в эту отрасль инвестиций и новых технологий, рост уровня жизни населения в месте добычи янтаря, обеспечение охраны окружающей среды при добыче и рекультивации нарушенных земель.

Закон "О внесении изменений в статью 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» (относительно обеспечения прав военнослужащих Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных сил Украины на получение статуса участника боевых действий)" № 430-IX от 20 декабря 2019 года. Документ устанавливает, что к участникам боевых действий также относятся члены экипажей кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов и вертолетов, другие лица, которые, пребывая на борту кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов (вертолетов) ВСУ, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в выполнении боевых (служебных) задач в условиях непосредственного соприкосновения и огневого контакта с военными формированиями других государств и незаконными вооруженными формированиями. Порядок предоставления и лишения статуса указанных выше участников боевых действий определяется Кабинетом Министров Украины.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с совершенствованием процедуры проведения финансовой реструктуризации и по совершенствованию налогообложения операций финансового лизинга" № 425-IX, который парламент принял 20 декабря. 19 сентября текущего года Верховная Рада поддержала закон № 112-IX, которым продлила еще на три года действие процедуры финансовой реструктуризации и усовершенствовала ее механизм. Соответственно, была потребность и в продлении действия налоговых норм, применяемых в процедурах финансовой реструктуризации. Подписанный Президентом закон призван урегулировать вопрос, связанный с особенностями налогообложения операций по возврату объекта финансового лизинга.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (относительно улучшения администрирования акцизного налога)" № 391-IX, проголосованный народными депутатами 18 декабря 2019 года. Целью закона является совершенствование работы системы электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового (СЭАРТСЭ) и упрощение условий лицензирования для субъектов хозяйствования.

Закон "О присоединении Украины к Европейскому фонду поддержки совместного производства и распространения художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений (EURIMAGES)" № 414-IX, принятый Верховной Радой 19 декабря 2019 года. Закон разработан с целью присоединения Украины к EURIMAGES.

Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" № 361-IX, который парламент принял 6 декабря 2019 года. Документ предусматривает внедрение применения субъектами первичного финансового мониторинга риск-ориентированного подхода при проведении надлежащей проверки своих клиентов, определяет переход к кейсам отчетности о подозрительных операциях (деятельности) клиентов. Кроме того, законом создан прозрачный инструмент привлечения к ответственности за нарушения.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поставил подпись под Избирательным кодексом, который ранее был подписан председателем парламента Дмитрием Разумковым.

Источник: УНН
Теги: законы, Президент
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