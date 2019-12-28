Экс-беркутовцев с дракой вывезли из под суда - волонтер

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Под Киевским апелляционным судом после объявления решения по изменению мер бывшим бойцам спецподразделения “Беркут”, которых подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года, произошла драка. Об этом написал волонтер Роман Синицын на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Под судом драка”, — написал Синицын, и добавил, что “Двух беркутовцев с дракой вывезли из под суда”.

Ранее он призывал людей собираться под киевским СИЗО.

“Сбор объявлен на 20:00 возле Лукьяновского СИЗО на улице Дегтяревской, 13”, — заявлял Синицын.

Так, суд отпустил из-под стражи экс-беркутовцев, перед ожидаемым обменом.

Напомним, прокурор подтвердил, что экс-беркутовцы в списке на обмен.

Как сообщалось, адвокат семей “Небесной сотни” не исключает изменения меры пресечения экс-беркутовцам для обмена.

Напомним, 19 декабря Святошинский районный суд Киева освободил из-под стражи одного из бывших беркутовцев, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014, Александра Маринченко.

Также, суд продлил содержание под стражей для бывших “беркутовцев” — Сергею Зинченко, Павлу Аброськину и Олегу Янишевскому до 16 февраля 2020 года.

Кроме того, Святошинский районный суд Киева смягчил меру пресечения Сергею Тамтуре.

Пять бывших “беркутовцев” — Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Сергей Тамтура, Александр Маринченко и Олег Янишевский — обвиняют в убийствах и других преступлениях, которые 20 февраля 2014 года привели к гибели 49 человек на улице Институтской в центре Киева.