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В Лукьяновском СИЗО блокируют выезд автозаков с экс-беркутовцами

В Лукьяновском СИЗО блокируют выезд автозаков с экс-беркутовцами

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Лукьяновском СИЗО активисты блокируют выезд автозаков в которых находятся обвиняемые в убийствах на Майдане бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", пишет УНН опираясь на данные UA:Общественное, волонтера Романа Синицына и координатора С14 Сергея Мазура.

Активисты заблокировали выезд автомобилей с территории СИЗО с помощью мусорных баков.

В свою очередь участники акции не дали проехать автозаку, что хотел попасть на территорию СИЗО. Представители правоохранительных органов после этого заблокировали подъезд.

Напомним, ранее Синицын сообщил, что экс-беркутовцев с дракой вывезли из под суда.

Так, ранее перед этим суд отпустил из-под стражи экс-беркутовцев, перед ожидаемым обменом.

Напомним, прокурор подтвердил, что экс-беркутовцы в списке на обмен.

Пять бывших “беркутовцев” — Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Сергей Тамтура, Александр Маринченко и Олег Янишевский — обвиняют в убийствах и других преступлениях, которые 20 февраля 2014 года привели к гибели 49 человек на улице Институтской в центре Киева.

Источник: УНН
Теги: суд, протесты, Беркут, СИЗО, активисты, Лукьяновское СИЗО
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