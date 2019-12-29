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Резолюция ООН по борьбе с киберпреступностью вызвала беспокойство в Украине, США и ЕС

Резолюция ООН по борьбе с киберпреступностью вызвала беспокойство в Украине, США и ЕС

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по борьбе с киберпреступностью вызвало беспокойство со стороны ряда стран. По мнению критиков инициативы, она может представлять угрозу свободе высказываний в интернете. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Документ был принят в пятницу, 28 декабря. “За” проголосовали представители 79 стран, 60 высказались “против”, еще 33 страны при голосовании воздержались. Среди стран, которые проголосовать против резолюции — США, Германия, Канада, Франция, Великобритания, Украина.

Авторами документа выступили 47 стран, включая Россию, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Армению, Китай, Индию, Сирию, Египет, КНДР, Иран и Венесуэлу. Он предусматривает создание международного комитета для разработки международной конвенции по противодействию использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Этот комитет должен провести организационную сессию в августе 2020 в Нью-Йорке для согласования плана своей работы.

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В США и ЕС считают, что инициатива может привести к установлению цензуры в интернете. В представительстве США при ООН заявили, что принятая резолюция может “взорвать международное сотрудничество с целью борьбы против киберпреступности во времена, когда необходимо укрепление координации”.

В международной правозащитной организации Human Rights Watch указали на то, что авторами резолюции выступили страны, правительства которых прибегают к репрессивным методам борьбы против инакомыслия.

“Если план — создать конвенцию, которая предоставит странам легальное прикрытие для отключения интернета и цензуры, и при этом создавать возможность для криминализации свободы слова, то это плохая идеей”, — отметил директор отдела Human Rights Watch по проблематике ООН Луис Шарбонно.

Напомним, кампанию против российской оппозиции летом заказал “повар Путина”.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, интернет, резолюция
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