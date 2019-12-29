В Украине стартовали первые местные выборы еще в 6 ОТО

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Сегодня, 29 декабря в 6 объединенных территориальных общинах (ОТО) (3 сельских, 1 поселкового, 2 городских ОТО) в 4 областях Украины начались первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселкового, городских голов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Центризбиркома.

“Голосование, которое начнется в 8:00 и продлится до 20:00, состоится на 55 избирательных участках”, — говорится в сообщении за 27 декабря.

В частности, такие выборы пройдут в Днепропетровской области (в 3 ОТО), во Львовской области — (в 1 ОТО), в Сумской области (в 1 ОТО), в Черновицкой области (в 1 ОТО).

“В общем, по предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 55 700 избирателей”, — отметили в сообщении ЦИК.

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Добавляется, что для проведения указанных выборов территориальными избирательными комиссиями было образовано 136 территориальных, одномандатных избирательных округов.

“Результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского головы должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня голосования, то есть до 3 января 2020 года включительно. В свою очередь результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе должны быть установлены не позднее чем на десятый день со дня голосования, то есть до 8 января 2020 года включительно”, — сообщили в ЦИК.

Добавляется, что в указанных выборах принимают участие 22 политические партии, что подали в ЦИК копии решения высшего руководящего органа партии об участии их местных организаций в первых местных выборах.

Справка в ЦИК отметили, что “в течение более четырех предыдущих лет, с 25 октября 2015 года до 22 декабря 2019 года Центральной избирательной комиссией был назначен первые местные выборы в 982 объединенных территориальных общинах. Следовательно, после проведения выборов 29 декабря 2019 года общая численность всех вместе взятых предназначенных первых выборов в ОТО составит 988”.

Напомним, 22 декабря состоялись первые местные выборы в 86 ОТО (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины, а дополнительные местные выборы — в 33 ОТО (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях Украины.

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