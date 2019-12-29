Регистрация | Вход |
USD: 23,69 0,4310  EUR: 26,42 0,6553 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 29 декабря 2019 14:54
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украине все еще не началась метеорологическая зима
В Украине все еще не началась метеорологическая зима
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
108945
Версия для печати

Офис Президента обнародовал фото первых 25 освобожденных украинцев

Офис Президента обнародовал фото первых 25 освобожденных украинцев

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Офис Президента Украины обнародовал фото первых 25 украинцев, освобожденных сегодня в результате обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО, передает УНН.

“Первые 25 освобожденных украинцев скоро будут дома”, — сообщили в ОП.

Ранее УНН стали известны имена первых содержащихся в ОРДЛО украинцев.

Также сообщалось, что во время верификации все 25 человек заявили, не бажаються оставаться в ОРДЛО.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook сообщила, что с ОРДЛО должны вернуться 80 человек.

Стоит напомнить, что сегодня, в воскресенье, должна состояться “Большой обмен” удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями боевиков “Л/ДНР”.

То, что обмен удерживаемыми лицами состоится в воскресенье, 29 декабря, подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский. По предварительным данным, он состоится на КПВВ “Майорское”. В пользу этого говорит и то, что этот пункт въезда-выезда 29 декабря работать не будет.

Как сообщал УНН, ранее Денисова подтвердила, что в майорских в Донецкой области стартовал процесс взаимного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

Источник: УНН
Теги: Украина, ООС, ОРДЛО, Офис президента Украины
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.