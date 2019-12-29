Регистрация | Вход |
USD: 23,69 0,4310  EUR: 26,42 0,6553 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 29 декабря 2019 14:54
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украине все еще не началась метеорологическая зима
В Украине все еще не началась метеорологическая зима
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5310
Версия для печати

В Минюсте рассказали о процессе подписания газовых соглашений с РФ

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Процесс подписания договоренностей между Украиной и Россией о продлении транзита газа в Вене еще не завершен. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

"... процесс подписания еще не закончено", - написал министр.

Малюська также обнародовал фото из Вены, на котором он подписывает определенный документ.

Напомним, ранее сегодня делегации Украины и России продолжили переговоры по транзиту газа в Вене.

Так, накануне руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что пока на переговорах по выполнению подписанного 20 декабря в Минске протокола между Украиной и Россией нет согласованных текстов документов.

Ранее в рамках договоренностей 27 декабря Украина получила 2,9 млрд долларов от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

Также напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований.

Впоследствии стало известно, что бывший заместитель главы ЕК по делам Энергосоюза Марош  Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.

Как сообщал УНН, Украина и Российская Федерация договорились, что объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в 2020 году составит 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м.

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.