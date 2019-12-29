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Гостаможслужба открыла конкурсы на руководителей таможен

Гостаможслужба открыла конкурсы на руководителей таможен

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Государственная таможенная служба Украины открыла конкурсы на руководителей двух таможен — Одесской и Полесской. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Новой таможни Максим Нефедов, передает УНН.

“Первые конкурсы на руководителей таможен: начальника Одесской таможни Гостаможслужбы и начальник Полесской таможни Гостаможслужбы”, — написал Нефедов.

Напомним, глава Гостаможни Максим Нефедов сообщал, что при запуске новой таможни сегодня в ночь с 7 на 8 декабря, в центральном аппарате Гостаможни была выведена на работу группа, которая занималась решением сложных случаев на таможнях.

Источник: УНН
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