Новости: Политика
Воскресенье, 29 декабря 2019, 14:22 • Антонина Карташева • 3660
Гостаможслужба открыла конкурсы на руководителей таможен
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Государственная таможенная служба Украины открыла конкурсы на руководителей двух таможен — Одесской и Полесской. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Новой таможни Максим Нефедов, передает УНН.
“Первые конкурсы на руководителей таможен: начальника Одесской таможни Гостаможслужбы и начальник Полесской таможни Гостаможслужбы”, — написал Нефедов.
Напомним, глава Гостаможни Максим Нефедов сообщал, что при запуске новой таможни сегодня в ночь с 7 на 8 декабря, в центральном аппарате Гостаможни была выведена на работу группа, которая занималась решением сложных случаев на таможнях.
Источник: УНН