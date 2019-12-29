В Совете Европы отреагировали на сегодняшний обмен между Украиной и ОРДЛО

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Совете Европы, комментируя сегодняшний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО, назвали событие “хорошей подвижкой”. Об этом пресс-секретарь СЕ Даниэль Хольтген написал в Twitter, передает УНН.

“Хорошая подвижка сегодня: Украина и сепаратисты начинают обмен заключенными “всех на всех”, — написал он.

Напомним, сегодня, в воскресенье, должен состояться “большой обмен” удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями боевиков “Л/ДНР”.

То, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться в воскресенье, 29 декабря, подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский. По предварительным данным, он состоится в КПВВ “Майорское”. В пользу этого говорит и то, что этот пункт въезда-выезда 29 декабря работать не будет.

Как сообщал УНН, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что в Майорске в Донецкой области стартовал процесс взаимного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

Ранее Денисова в Facebook сообщила, что с ОРДЛО должны вернуться 80 человек.