РосСМИ: Украина передала “ДНР” всех удерживаемых

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украина передала так называемым “ДНР” и “ЛНР” удерживаемых лиц. Они приехали на временно оккупированную территорию “ДНР”, передает УНН со ссылкой на российское информагентство ТАСС.

Согласно сообщению агентства, в настоящее время на КПП “Горловка” на линии разграничения с донецкой стороны выстроилась длинная очередь лиц, которые удерживались в “ДНР” и теперь готовятся к выезду на территорию, контролируемую правительством Украины.

При этом, СМИ сообщает, двое лиц, которые удерживались в “ДНР”, отказались от обмена.

В то же время со ссылкой на источник агентство пишет, что обмен не был завершен, к отправке на Украину только готовятся ранее удерживавшиеся в так называемом “ДНР” лица.

Напомним, 29 декабря должен состояться “большой обмен” удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями боевиков “Л/ДНР”.

То, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться в воскресенье, 29 декабря, подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский. По предварительным данным, он состоится в КПВВ “Майорское”. В пользу этого говорит и то, что этот пункт въезда-выезда 29 декабря работать не будет.

Как сообщал УНН, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что в Майорске в Донецкой области стартовал процесс взаимного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

Ранее Денисова в Facebook сообщила, что с ОРДЛО должны вернуться 80 человек.