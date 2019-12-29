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В США отреагировали на сегодняшний обмен

В США отреагировали на сегодняшний обмен

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Соединенные Штаты приветствуют сегодняшнее возвращение уволенных пленных из оккупированной РФ части Донбасса. Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Twitter, передает УНН.

“Мы приветствуем сегодняшнее возвращение уволенных пленных из подконтрольного России Донбасса, как было согласовано на саммите в нормандской формате 9 декабря. Учитывая, что непрерывная агрессия России ставит руководителей Украины перед трудным выбором, мы стоим на стороне наших украинских партнеров и многих украинцев, которые остаются в плену в России и в Крыму”, — говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что сегодня, в воскресенье, должен состояться “Большой обмен” удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями боевиков “Л/ДНР”.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook сообщила, что с ОРДЛО должны вернуться 80 человек.

То, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться в воскресенье, 29 декабря, подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский. По предварительным данным, он состоится в КПВВ “Майорское”. В пользу этого говорит и то, что этот пункт въезда-выезда 29 декабря работать не будет.

Как сообщал УНН, ранее Денисова подтвердила, что в Майорске в Донецкой области стартовал процесс взаимного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

Источник: УНН
Теги: США, Донбасс, Украина, ОРДЛО
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