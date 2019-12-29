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Взаимное освобождение завершилось: вернулись 76 удерживаемых в ОРДЛО украинцев

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Свершилось освобождение удерживаемых лиц - с ОРДЛО вернулось 76 удерживаемых украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших - в безопасности на подконтрольной Украине территории. Подробности впоследствии", - говорится в сообщении.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook сообщила, что с ОРДЛО должны вернуться 80 человек.

Как сообщал УНН, ранее Денисова подтвердила, что в Майорске в Донецкой области стартовал процесс взаимного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

Первый автобус с 25 освобожденными, среди которых женщины, уже прибыл в КПВВ "Майорское".

Предварительно стали известны их имена.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, обмен
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