Большой обмен: Станислав Асеев - на свободе

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украинский журналист Станислав Асеев, которого удерживали в заложниках группировки "ДНР", вернулся на подконтрольную Украине территорию в рамках сегодняшнего обмена, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"Станислав Асеев (Васин) на свободе!!!" - говорится в сообщении издания.

Также обнародованы фото освобожденного из плена Асеева.

Напомним, летом 2017 года донецкий журналист Станислав Асеев исчез. Позже стало известно, что Асеев находился у боевиков.

Как сообщал УНН, 22 октября "Верховный суд Донецкой народной республики" осудил украинского журналиста и блогера Станислава Асеева до 15 лет лишения свободы.

Стоит напомнить, что 29 декабря был запланирован "большой обмен" удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями боевиков "Л/ДНР".

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook сообщила, что с ОРДЛО должны вернуться 80 человек.

То, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться в воскресенье, 29 декабря, подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский. По предварительным данным, он состоится в КПВВ "Майорское". В пользу этого говорит и то, что этот пункт въезда-выезда 29 декабря работать не будет.

Как сообщал УНН, ранее Денисова подтвердила, что в Майорске в Донецкой области стартовал процесс взаимного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.