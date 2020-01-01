Вступил в силу закон об обличителях коррупции

КИЕВ. 1 января. УНН. С 1 января вступил в силу закон "О внесении изменений в закон Украины «О предотвращении коррупции» относительно обличителей коррупции", сообщает УНН.

Верховная Рада приняла закон об обличителях коррупции 17 октября 2019 года.

Обличителем является физическое лицо, которое при наличии убеждений, что информация является достоверной, сообщило в правоохранительные органы о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, совершенных другим лицом, если такая информация стала ей известна в связи с ее трудовой, профессиональной, хозяйственной, общественной, научной деятельностью, прохождением ею службы или учебы или ее участием в процедурах отбора. Сообщение о возможной коррупции может быть анонимным.

Вместе с тем сообщение должно содержать фактические данные, подтверждающие возможно совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, что могут быть проверены. В случае неподтверждения фактов производство закрывается. Правоохранительные органы могут применять к обличителям правовые, организационно-технические и другие направленные на защиту от противоправных посягательств мероприятия.

За сообщение о коррупционном преступлении, активное способствование его раскрытию, если денежный размер предмета преступления или нанесенные государству убытки от такого преступления в 5 тыс. и более раз превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления, обличителю выплачивается вознаграждение в виде 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или от нанесенного государству ущерба после вынесения обвинительного приговора суда, но не более 3 тыс. минимальных заработных плат (установленных на время учи ения преступления).