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Глава СБУ прокомментировал обмен между Украиной и ОРДЛО

Глава СБУ прокомментировал обмен между Украиной и ОРДЛО

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Мы не просто вернули людей домой, а еще раз доказали, что Украина не оставляет своих в беде. Так Председатель СБУ Иван Баканов прокомментировал большой обмен, который сегодня состоялся на Донбассе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Освобождение украинцев - длительный и деликатный процесс. И сегодня мы сделали еще один шаг на этом пути. Мы не просто вернули людей домой, а еще раз доказали, что Украина не оставляет своих в беде", - отметил Председатель СБУ Иван Баканов.

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Добавим, что в пресс-службе ведомства подтвердили, что в рамках обмена на подконтрольную Киеву территорию вернулось 76 украинцев.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина, ОРДЛО
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