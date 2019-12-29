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Украина отдала боевикам 127 удержанных, еще 14 отказались возвращаться на оккупированную территорию

Украина отдала боевикам 127 удержанных, еще 14 отказались возвращаться на оккупированную территорию

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В рамках взаимного обмена Украина отдала боевикам 127 удерживаемых, еще 14 отказаться возвращаться на оккупированную территорию. Об этом в комментарии “Громадському” сообщили советник секретаря СНБО Сергей Сивохо и представительница Украины в гуманитарной группе ТКГ Валерия Лутковская, передает УНН.

“В рамках обмена с так называемыми „ДНР“ и „ЛНР“ Украина передала боевикам 127 человек, еще 14 отказались участвовать в обмене”, — говорится в сообщении.

По словам Лутковской, в списке на обмен был 141 человек, но 14 из них отказаться ехать на оккупированную территорию.

“Пока не окончательно, штаб пока считает”, — сказала Лутковская.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook сообщила, что с ОРДЛО должны вернуться 80 человек.

Предварительно стали известны их имена.

Освобождение удерживаемых лиц завершилось — с ОРДЛО вернулось 76 удерживаемых украинцев.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ОРДЛО
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