Сивохо поприветствовал возвращение освобожденных украинцев

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо приветствовал возвращение украинцев, которых удерживали в ОРДЛО. Об этом он написал на Facebook, передает УНН.

"Наконец взаимное освобождение произошло! 76 украинцев вернулись домой. И встретят новый 2020 год в кругу семьи", - написал Сивохо.

Как сообщал УНН ранее, освобождение удерживаемых лиц завершилось - с ОРДЛО вернулось 76 удерживаемых украинцев.

Служба безопасности Украины обнародовала список 76 освобожденных украинцев, находящихся в ОРДЛО.

В рамках обмена содержащимися освобождены 12 украинских военных.