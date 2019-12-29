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Борт с освобожденными украинцами вылетает из Чугуева в "Борисполь" - ОП

Борт с освобожденными украинцами вылетает из Чугуева в "Борисполь" - ОП

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Самолет с 76 освобожденными украинцами уже отправляется на Киев с Чугуева. Об этом сообщил заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНН.

"Самолет с 76 освобожденными украинцами уже отправляется на Киев с Чугуева!" - написал в Facebook Тимошенко.

В Офисе Президента эту информацию подтвердили.

"Борт с 76-ю освобожденными украинцами улетает с военного аэродрома Чугуева. Курс на Борисполь, где их будет встречать Президент Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, освобождение удерживаемых лиц завершилось - с ОРДЛО вернулось 76 удерживаемых украинцев.

Служба безопасности Украины обнародовала список 76 освобожденных украинцев, которые находились в ОРДЛО.

В рамках обмена содержащимися освобождены 12 украинских военных.

Как сообщал УНН ранее, в аэропорт "Борисполь" приехали автобусы с родными освобожденных украинцев, которые содержались в ОРДЛО.

Источник: УНН
Теги: самолет, Украина, обмен
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