КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт "Борисполь" на встречу с освобожденными украинцами, которые содержались в ОРДЛО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Анатолия-Аллы Макух.

"Президент приехал поддержать родственников бывших пленных", - говорится в сообщении.

Напомним, освобождение удерживаемых лиц завершилось - с ОРДЛО вернулось 76 удерживаемых украинцев.

Служба безопасности Украины обнародовала список 76 освобожденных украинцев, находящихся в ОРДЛО.

В рамках обмена содержащимися освобождены 12 украинских военных.

Как сообщал УНН ранее, в аэропорт "Борисполь" приехали автобусы с родными освобожденных украинцев, которые содержались в ОРДЛО.