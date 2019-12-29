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У Президента заявили, что к следующему обмена будут включены крымские пленные

У Президента заявили, что к следующему обмена будут включены крымские пленные

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на представительство президента Украины Владимира Зеленского в Автономной республике Крым.

“В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических пленников, находящихся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается — сегодня состоялся первый этап, анонсированный Президентом Украины, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения”, — говорится в сообщении.

Напомним, освобождение удерживаемых лиц завершилось — с ОРДЛО вернулось 76 удерживаемых украинцев.

Служба безопасности Украины обнародовала список 76 освобожденных украинцев, находящихся в ОРДЛО.

В рамках обмена содержащимися освобождены 12 украинских военных.

Источник: УНН
Теги: Крым, Украина, оккупация
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