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Сын российского генпрокурора купил два молдавских телеканала

Сын российского генпрокурора купил два молдавских телеканала

Президент Молдовы Игорь Додон и сын генпрокурора РФ Игорь Чайка

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Сын Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки — Игорь Чайка приобрел в Республике Молдова контрольные пакеты акций медиа-компании, которая владела двумя телевизионными каналами Accent TV и Prime в Молдове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deschide.md.

“Бизнесмен стал владельцем 51% акций Media Invest Service. Партнер Игоря Чайки в новом бизнесе — бизнесмен Вадим Чубарь, которому принадлежат 49% компании, и молдавские СМИ написали, что он является близким родственником президента Игоря Додона”, — пишет пишет издание.

Отмечается, что Чубарь также занимает должность генерального директора в компании Media Invest Service, которая владеет телеканалами Accent TV и Prime в Молдове, а также в компании, управляющей Mail.ru и Ok.ru в Республике Молдова. Компания была зарегистрирована в 2015 году. Игорь Чайка курирует деятельность российско-молдавского экономического совета и является послом ассоциации “Business Russia”.

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В сентябре брат президента Республики Молдова Александр Додон стал партнером Игоря Чайки по бизнесу в сфере утилизации отходов.

Напомним, США ввели санкции против сына генпрокурора РФ и дочери экс-президента Узбекистана.

Источник: УНН
Теги: Россия, Молдова, Генпрокурор, Игорь Додон
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