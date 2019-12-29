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Примерно 50 человек, которые отказались от обмена, останутся за решеткой - Президент

Примерно 50 человек, которые отказались от обмена, останутся за решеткой - Президент

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть около 50 осужденных лиц, которые или отказались от обмена, или отказались возвращаться на территорию ОРДЛО. Они останутся за решеткой. Об этом Зеленский сказал после встречи освобожденных украинцев из плена боевиков в аэропорту Борисполь, пишет УНН.

“Около 50 человек останутся за решеткой”, — сказал Зеленский.

“Некоторые из них, они были в согласованном списке, освобождаются, мне кажется в феврале, а некоторые освобождаются в марте. Они хотят быть в Украине, их срок уже закончился. Некоторые из них вернутся за решетку. Это их выбор”, — сказал президент.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская заявила, что 17 человек отказались переезжать на территорию ОРДЛО, а еще около 30 человек отказались вообще участвовать в обмене. “Они продолжают отбывать наказание”, — сказала Лутковская.

Напомним, освобождение удерживаемых лиц завершилось — с ОРДЛО вернулось 76 удерживаемых украинцев.

Служба безопасности Украины обнародовала список 76 освобожденных украинцев, находящихся в ОРДЛО.

В рамках обмена удерживаемыми лицами освобождены 12 украинских военных.

Как сообщал УНН ранее, самолет с освобожденными украинцами, которые удерживались в ОРДЛО, приземлился в аэропорту “Борисполь”.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, боевики, пленные, обмен, Владимир Зеленский
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