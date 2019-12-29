Президент: мы занимаемся вопросом освобождения украинцев, задержанных в Крыму

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности освобождения всех украинских граждан, которые были задержаны, в частности, в оккупированном Крыму. Об этом Зеленский сказал после встречи освобожденных из незаконного содержания 76 украинцев в аэропорту "Борисполь", информирует УНН.

“Мы понимаем, что еще много наших людей на территории Российской Федерации, и много перевозимых из Крыма. Это другой трек, которым мы сейчас тоже занимаемся”, — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что для Украины важно вернуть всех граждан, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях Донбасса и в России, и это является приоритетом.

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В частности, Зеленский сказал, что примерно 50 человек, которые отказались от обмена, останутся за решеткой.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская заявила, что 17 человек отказались переезжать на территорию ОРДЛО, а еще около 30 человек отказались вообще участвовать в обмене. “Они продолжают отбывать наказание”, — сказала Лутковская.

Напомним, освобождение удерживаемых лиц завершилось — с ОРДЛО вернулось 76 удерживаемых украинцев.

Служба безопасности Украины обнародовала список 76 освобожденных украинцев, находящихся в ОРДЛО.

В рамках обмена удерживаемыми лицами освобождены 12 украинских военных.

Как сообщал УНН ранее, самолет с освобожденными украинцами, которые удерживались в ОРДЛО, приземлился в аэропорту “Борисполь”.