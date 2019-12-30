США нанесли авиаудар по позициям боевиков в Сомали

КИЕВ. 30 декабря. УНН. По меньшей мере четверо боевиков ликвидированы в результате авиаудара ВС США по позициям группировки “Аш-Шабаб” в Сомали. Об этом в воскресенье сообщило Африканское командование ВС США (AFRICOM), передает УНН.

“Совместно с федеральным правительством Сомали Африканское командование ВС США 29 декабря осуществило три авиаудара по объектам боевиков “Аш-Шабаб”, — говорится в заявлении AFRICOM. Уточняется, что в результате двух атак были уничтожены два террориста, еще два боевика ликвидированы третьим ударом. Жертв среди мирного населения не зафиксировано.

Ранее в этом году США уже наносили удары по целям в Сомали с помощью беспилотных летательных аппаратов. Большинство полетов в воздушном пространстве Сомали, согласно южноафриканскому изданию DefenceWeb, происходит беспилотниками США, которые базируются на большой американской базе в соседнем Джибути.

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В 2004 году на территории Сомали была создана радикальная исламистская группировка “Аш-Шабаб”. С 2008 года ее боевики периодически совершают теракты с использованием смертников, а также начиненных взрывчаткой машин. Летом 2011 года “Аш-Шабаб” потерпела стратегическое поражение, когда была вынуждена покинуть столицу страны. С тех пор она перешла к партизанской тактике борьбы с правительством страны и ее союзниками. В феврале 2012 года лидер “Аш-Шабаб” объявил о присоединении боевиков в группировку “Аль-Каида”. Общая численность “Аш-Шабаб”, по разным оценкам, составляет от 3 тыс. до 10 тыс. боевиков.

Накануне, 28 декабря, в столице Сомали Могадишо утром произошел взрыв на оживленном контрольно-пропускном пункте. Взрыв унес жизни более 90 человек.

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