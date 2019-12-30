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ООС: боевики 7 раз обстреляли украинские позиции

ООС: боевики 7 раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 30 декабря. УНН. 29 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

6 обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:

  • дважды вблизи Новотроицкого — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • у Николаевки — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Васильевки — из стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Марьинка — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • рядом с Широкиным — со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

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Один обстрел из крупнокалиберного пулемета противник совершил по защитникам Луганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”.

Вчера, 29 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, 29 декабря завершилось освобождение удерживаемых лиц с ОРДЛО. В Украину вернулось 76 удерживаемых лиц. Позже у Президента опубликовали данные по всем украинцам, которые вернулись на подконтрольную Украину.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, ВСУ, ООС
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