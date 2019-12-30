ООС: боевики 7 раз обстреляли украинские позиции
КИЕВ. 30 декабря. УНН. 29 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
6 обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:
- дважды вблизи Новотроицкого — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- у Николаевки — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Васильевки — из стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Марьинка — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- рядом с Широкиным — со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.
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Один обстрел из крупнокалиберного пулемета противник совершил по защитникам Луганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”.
Вчера, 29 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Потерь с нашей стороны нет.
Напомним, 29 декабря завершилось освобождение удерживаемых лиц с ОРДЛО. В Украину вернулось 76 удерживаемых лиц. Позже у Президента опубликовали данные по всем украинцам, которые вернулись на подконтрольную Украину.
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